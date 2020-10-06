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Импорт товаров в Украину все еще превышает экспорт, несмотря на карантин и кризис

Импорт товаров в Украину все еще превышает экспорт, несмотря на карантин и кризис

За 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров более чем на 38 миллиардов долларов, а экспортировали из Украины – на 35,1 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 5,1 млрд долларов или на 11,8%, уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 5,6%.

Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное — 2,9 млрд долларов. Всего за 9 месяцев 2020 года товарооборот Украины составил более 73 млрд долларов.

Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай — 5,8 млрд долларов, Германия — 3,7 млрд долларов и Россия — 3,4 млрд долларов.

Экспортировали из Украины больше всего в Китай — на 4,8 млрд долларов, Польшу — на 2,3 млрд долларов, Россию – 2 млрд долларов.

В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят зерновые — на 6,8 млрд долларов, черные металлы — на 5,8 млрд долларов, подсолнечное масло — на 4 млрд долларов.

Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — 5,7 млрд долларов, машины, оборудование и механические устройства — 4,3 млрд долларов, средства наземного транспорта — 3,8 млрд долларов.

По материалам Економічна Правда
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