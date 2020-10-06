Импорт товаров в Украину все еще превышает экспорт, несмотря на карантин и кризис

За 9 месяцев текущего года в Украину импортировали товаров более чем на 38 миллиардов долларов, а экспортировали из Украины – на 35,1 миллиарда долларов.
Об этом сообщает Государственная таможенная служба.
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года импорт уменьшился на 5,1 млрд долларов или на 11,8%, уменьшение экспорта составило 2,1 млрд долларов или 5,6%.
Сальдо (разница между экспортом и импортом) — отрицательное — 2,9 млрд долларов. Всего за 9 месяцев 2020 года товарооборот Украины составил более 73 млрд долларов.
Среди крупнейших стран, из которых импортировали в Украину: Китай — 5,8 млрд долларов, Германия — 3,7 млрд долларов и Россия — 3,4 млрд долларов.
Экспортировали из Украины больше всего в Китай — на 4,8 млрд долларов, Польшу — на 2,3 млрд долларов, Россию – 2 млрд долларов.
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров входят зерновые — на 6,8 млрд долларов, черные металлы — на 5,8 млрд долларов, подсолнечное масло — на 4 млрд долларов.
Больше всего импортировали в Украину топлива минеральные, нефть и продукты ее перегонки — 5,7 млрд долларов, машины, оборудование и механические устройства — 4,3 млрд долларов, средства наземного транспорта — 3,8 млрд долларов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2102 28
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 6566 13
Федоров о проблеме в IT-сфере: молодежь работает в частном секторе, а не на государствоВчера, 21:34 - 479 10
Украина с 2021 года введет нулевую пошлину на ввоз вина из ЕСВчера, 06:24 - 1252 10
Расходы на содержание гибридов и электрокаров оказались ниже, чем машин с ДВСВчера, 00:45 - 1748 6
Налог на машины предлагают расширить: кого Кабмин хочет обязать платить 25 тысяч гривенВчера, 12:00 - 6566 13
Шевченко дал прогноз ситуации на валютном рынке в ближайшие месяцыВчера, 14:00 - 2355 1
Украинцам уменьшат субсидии: как будут считатьВчера, 16:00 - 2153 4
В Нацбанке предлагают отменить налог на доходы по депозитам физлицВчера, 15:00 - 2102 28
МВФ отреагировал на выговор Рожковой и СологубуВчера, 11:47 - 981
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 379
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 953
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 883
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1153
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1204