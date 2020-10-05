Украина и ЕБРР заключили соглашение о предотвращении коррупции

Правительство Украины и Европейский банк реконструкции и развития заключили Меморандум о взаимопонимании по предотвращению коррупции и содействию прозрачному и эффективному управлению в государственном секторе.
Документ подписали премьер-министр Денис Шмыгаль и управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне, сообщает Правительственный портал.
«Сотрудничество с ЕБРР — это не только финансирование, это также эффективное осуществление реформ, инновации и развитие для Украины и для каждого бизнеса, который с ним сотрудничает. И подписание сегодняшнего меморандума – это один из примеров прочного партнерства”, – сказал глава Кабмина.
Согласно документу, правительство Украины и ЕБРР устанавливают стратегическое партнерство с целью усиления координации усилий и сотрудничества для достижения общих целей в области предупреждения коррупции и обеспечения прозрачного и профессионального управления в государственном секторе.
Меморандум также предусматривает реализацию пилотного проекта в Государственном агентстве автомобильных дорог, в пределах которого Укравтодор обязуется провести антикоррупционную реформу. Правительство и ЕБРР намерены разработать детальный План действий по предотвращению коррупции для агентства, в котором будут определены приоритетные направления реформы и полный график реализации.
Комментируя этот аспект будущего сотрудничества, премьер-министр отметил: «Партнерство Укравтодора и ЕБРР в вопросе корпоративного управления и антикоррупционных практик — это еще одно свидетельство того, что в Украине есть политическая воля убрать возможности для любой коррупции. Кроме того, такое сотрудничество с нашими партнерами позволит увеличить эффективность государственных инвестиций в инфраструктурные проекты».
Он отметил, что правительство продолжает реформу корпоративного управления по лучшим практикам OECD и будет определять госпредприятия, где планируется проведение корпоратизации в ближайшее время.
При этом Меморандум предусматривает создание Руководящего комитета высокого уровня, который будет состоять из представителей Офиса Президента, правительства, ЕБРР и соответствующего государственного предприятия или агентства, которое будет заниматься проверкой прогресса совместной работы в рамках соглашения и координировать дальнейшие действия по более широкой программе предотвращения коррупции.
Управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне подчеркнул, что сотрудничество в усилении антикоррупционных мер в дорожном секторе станет пилотным проектом и лакмусовым тестом для внедрения более широкой программы предотвращения коррупции и улучшения управления для всех украинских государственных предприятий и организаций государственного сектора, которую будет поддерживать ЕБРР.
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