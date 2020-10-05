Отдельного COVID-фонда в следующем году не будет – Разумков

Законопроект о Государственном бюджете Украины на 2021 год не предусматривает направление средств на создание и финансирование в государстве отдельного фонда для борьбы с COVID-19.

Об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе «Сніданок з 1+1».

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“Согласно тому представлению, которое было сделано в проекте бюджета от Кабинета Министров Украины, отдельного ковидного фонда как такового не предусматривается. Есть отдельные статьи на вакцинирование (2,6 млрд грн, если я не ошибаюсь), один миллиард – на поддержку школ в рамках борьбы с коронавирусом, а все остальное заложено в бюджет Минздрава… 158,7 млрд грн, если я не ошибаюсь, на Министерство здравоохранения пока что предполагается на следующий год», – отметил спикер.

По его убеждению, абсолютно корректным является подход, при котором «эти средства уже предусмотрены для соответствующего министерства», то есть как в целом для деятельности ведомства, так и для эффективной борьбы с различными болезнями, в том числе «с новым вызовом, которым является коронавирус».

По словам Разумкова, при создании отдельного ковидного фонда весной 2020 года власть исходила из того, что финансирование соответствующего направления не было предусмотрено бюджетом.

“В этом году мы создавали именно ковидный фонд в марте, потому что мы понимали, что средств, которые предусмотрены для Министерства здравоохранения, просто не хватит, поэтому из 65 миллиардов был сформирован такой же фонд, Верховная Рада за него голосовала», – уточнил он.

В то же время спикер проинформировал, что на сегодня в парламенте прорабатывается «много предложений от народных депутатов, от профильного комитета» до проекта госбюджета-2021, в том числе и в части расходов на отрасль здравоохранения Украины.

“Есть и критика, давайте будем откровенны. Все, что будет зависеть от нас как от ВР, будем пытаться исправить, подкорректировать насколько это возможно, потому что мы тоже существуем в тех пределах, которые были доведены до Верховной Рады, мы не можем написать “плюс сто”, “плюс двести”, “плюс триста“», – добавил председатель ВР.