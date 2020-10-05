В Минрегионе сообщили, будут ли расти коммунальные тарифы в следующем сезоне

В Министерстве развития общин и территорий заявили, что пока нет оснований повышать коммунальные тарифы. Но есть основания для того, чтобы изменить отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

“Пока нет оснований для повышения коммунальных тарифов. Точка. Их нет. Есть основания для того, чтобы менять отношение потребителей к энергоэффективности своих домов и заботиться об этом. В этом наше министерство может и делает соответствующие шаги. Мы помогаем гражданам платить меньше, у нас есть программы для многоквартирных домов, например, мы обеспечиваем 70% покрытия затрат на термомодернизацию”, – сообщает Чернышов.

“На практике это выглядит так: ОСМД должно инвестировать 30% собственных средств, 70% инвестируем мы. Это не кредит, это помощь. Спрос есть, он мог бы быть больше. Для того чтобы его реализовать, нужна сплоченность жителей. Для многоквартирных домов это иногда трудно сделать, это требует лидерства и не очень высокого уровня патернализма в психологии жителей населенного пункта или дома”, – пояснил он.

Также он добавил, что с начала года сократилась задолженность по уплате за “коммуналку”.

“Сейчас у нас актуальные данные такие – 28,7 млрд гривен задолженность населения за ЖКУ без учета газа и электроэнергии. В начале года это было 30,5 млрд гривен. По состоянию на 01.09.2020 уровень расчетов населения за потребленные услуги составил 102%. Учитывая ту ситуацию, в которой мы находимся, это очень большой показатель”, – рассказал министр.

Справка Finance.ua:

Начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии за август 2020 года составили 8,1 млрд грн, что на 3,8% больше, чем в июле (7,8 млрд грн).

Верховная Рада всерьез обеспокоилась вопросом задолженности за жилищно-коммунальные услуги. В начале июня в парламенте был зарегистрирован законопроект об общей реструктуризации долгов за ЖКУ , который должен был ужесточить наказание для неплательщиков.

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