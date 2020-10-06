Покупка Ярославским Банка Кредит Днепр названа самой значимой сделкой рынка в 2020 году – Delo.ua

Ведущее деловое издание Украины назвало приобретение известным бизнесменом из топ-10 Forbes Ukraine Александром Ярославским у Виктора Пинчука Банка Кредит Днепр наиболее яркой сделкой в финансово-банковском секторе страны.
«Наиболее значимой стала покупка владельцем и президентом группы DCH Александром Ярославским Банка Кредит Днепр у Виктора Пинчука в конце июля 2020 года. Как сказал сам Ярославский, это банк для бизнеса: кредитовать, зарабатывать, строить, усиливать – и заявил о намерении быстро вывести его с 18-20 места в первую пятерку», – сообщает издание.
Журналисты отметили также, что на данный момент новых (в том числе иностранных) инвесторов в банковском секторе 2020 год пока не открыл. Звучали только пространные заявления в СМИ топ-менеджеров «ОТП Банка» и «Альфа-Банка» об интересе к новым приобретениям в Украине и возможности расширения через покупку других банков.
По словам председателя правления Банка Кредит Днепр Сергея Панова, обновленная после смены собственника стратегия развития финучреждения предполагает качественные изменения в его деятельности, что будет способствовать дальнейшему повышению доходности финансового учреждения и укреплению его рыночных позиций.
«Наш проект новой стратегии развития, составной частью которого является масштабная цифровая трансформация бизнеса, предполагает выход банка на качественно новый уровень уже в следующем году, что сделает Банк Кредит Днепр несопоставимо современнее, масштабнее и мощнее», — сказал Сергей Панов.
Банк Кредит Днепр входит в топ-20 финансовых учреждений Украины по размеру валовых активов (на 01.08.2020). Единственный бенефициар банка – Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH. Согласно классификации Национального банка Украины Кредит Днепр относится к группе банков с частным капиталом.
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