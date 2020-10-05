Aston Martin показала первый прототип суперкара V12 Speedster (фото)

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin показал первую версию прототипа нового кабриолета Speedster, который оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двумя турбинами.

Об этом сообщает Autoblog.

Стоит отметить, что этот знаменитый английский производитель эксклюзивных спортивных авто Aston Martin выпускает не так много автомобилей, а новые модели вообще приходится ждать годами.

Одна из таких – новый суперкар V12 Speedster, выход которого фанаты бренда ожидают больше всего.



Фото: Aston Martin

Сообщается, что новую модель укомплектуют 5,2-литровым бензиновым двигателем V12, который обеспечивает 700 л. с. мощности и 752 Нм крутящего момента.

За передачу такой тяги на задние колеса будет отвечать автоматическая КПП ZF на восемь скоростей. Производитель заявляет, что авто будет ускоряться с нуля до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 300 км/час.



Фото: Aston Martin

Известно, что авто построено на смежной платформе от моделей DBS Superleggera и Vantage. В этой версии V12 Speedster оснащается 21-дюймовыми дисками, карбон-керамическими тормозами и адаптивными амортизаторами.

В салоне авто можно заметить массивную перегородку между водительским и пассажирским сиденьями, которая, вероятно, выполняет роль защитного каркаса.

Дата выхода серийной версии модели пока неизвестна, но ее стоимость составит около 950 тысяч долларов.