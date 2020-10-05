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Aston Martin показала первый прототип суперкара V12 Speedster (фото)

Aston Martin показала первый прототип суперкара V12 Speedster (фото)

Английский производитель спортивных автомобилей Aston Martin показал первую версию прототипа нового кабриолета Speedster, который оснащен 5,2-литровым двигателем V12 с двумя турбинами.

Об этом сообщает Autoblog.

Стоит отметить, что этот знаменитый английский производитель эксклюзивных спортивных авто Aston Martin выпускает не так много автомобилей, а новые модели вообще приходится ждать годами.

Одна из таких – новый суперкар V12 Speedster, выход которого фанаты бренда ожидают больше всего.


Фото: Aston Martin

Сообщается, что новую модель укомплектуют 5,2-литровым бензиновым двигателем V12, который обеспечивает 700 л. с. мощности и 752 Нм крутящего момента.

За передачу такой тяги на задние колеса будет отвечать автоматическая КПП ZF на восемь скоростей. Производитель заявляет, что авто будет ускоряться с нуля до 100 км/ч за 3,5 секунды, а максимальная скорость будет ограничена на отметке 300 км/час.


Фото: Aston Martin

Известно, что авто построено на смежной платформе от моделей DBS Superleggera и Vantage. В этой версии V12 Speedster оснащается 21-дюймовыми дисками, карбон-керамическими тормозами и адаптивными амортизаторами.

В салоне авто можно заметить массивную перегородку между водительским и пассажирским сиденьями, которая, вероятно, выполняет роль защитного каркаса.

Дата выхода серийной версии модели пока неизвестна, но ее стоимость составит около 950 тысяч долларов.

По материалам УКРИНФОРМ
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