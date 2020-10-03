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На выплату пенсий в октябре направили 10,5 млрд грн

На выплату пенсий в октябре направили 10,5 млрд грн

Пенсионный фонд Украины на финансирование пенсий октября направил уже 10,5 миллиарда гривен.

Об этом сообщает ПФУ.

“7 октября 2020 года Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, продолжает финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,5 миллиарда гривен. Обеспечено финансирование пенсий октября на общую сумму 10,5 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.

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В ПФУ заверили, что выплата пенсий будет произведена в определенную каждому пенсионеру дату выплаты в установленном порядке.

Справка Finance.ua:

  • Дефицит Пенсионного фонда в этом году превысил 17 млрд грн.
  • В Минсоцполитики назвали основные направления развития пенсионной системы, среди которых развитие негосударственного пенсионного обеспечения и введение накопительной профессиональной пенсионной системы.
  • Ближайшее повышение пенсий должно состояться 1 декабря: на эту дату запланировано очередное, уже третье в этом году увеличение соцстандартов – прожиточного минимума. Минимальная пенсия с 1 декабря составит 1769 грн (+57 грн).
По материалам Finance.UA
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