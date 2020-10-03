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Украинские банки скупили облигаций внутреннего госзайма почти на 5 млрд грн

Украинские банки скупили облигаций внутреннего госзайма почти на 5 млрд грн

По состоянию на 7 октября портфель держателей украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) составил 876,68 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка. За неделю – с 30 сентября, когда объем составлял 875,5 млрд грн, – он вырос на 1,18 млрд грн.

Портфель ОВГЗ увеличился только за счет банков, которые приобрели облигаций на 4,69 млрд грн. Иностранцы (нерезиденты) избавились от бумаг на 2,15 млрд грн, юрлица – на 1,21 млрд грн, физлица – на 160 млн грн. НБУ традиционно оставил портфель прежним.


Инфографика: НБУ

Структура держателей облигаций (доля):

  • банки – 431,91 млрд грн (49,27%);
  • Нацбанк – 324,58 млрд грн (37,02%);
  • нерезиденты – 81,98 млрд грн (9,35%);
  • юрлица – 30 млрд грн (3,42%);
  • физлица – 8,21 млрд грн (0,94%).
По материалам УБР
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