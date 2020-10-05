Razer представила первую в мире банковскую карту с подсветкой

Компания Razer, специализирующаяся на разработке и создании игрового оборудования, в партнёрстве с платёжной системой виза Visa анонсировала свою фирменную дебетовую банковскую карту.

Новая Razer Card с кэшбэком и игровыми функциями стала первым в мире подобным решением со светящимся светодиодным логотипом.

Новинка представляет собой физическую карту без номера, которую можно носить в кошельке — её реквизиты видны пользователю в мобильном приложении. На выбор предоставляются два варианта оформления: базовый и премиальный, логотип Razer на котором светится зелёным при совершении платежа.



Фото: gsmarena.com

Пользователи карты Razer Card получают кэшбэк в размере 1% по умолчанию, а при покупках в RazerStore или использовании виртуального кошелька Razer Gold его размер возрастает до 5%. Кроме того, в период бета-тестирования, к которому могут присоединиться всего 1337 пользователей, максимальная сумма кэшбэка составит 10%.

По завершении бета-тестирования новинки в Сингапуре компания объявит о доступности фирменной карты в других регионах.