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Razer представила первую в мире банковскую карту с подсветкой

Razer представила первую в мире банковскую карту с подсветкой

Компания Razer, специализирующаяся на разработке и создании игрового оборудования, в партнёрстве с платёжной системой виза Visa анонсировала свою фирменную дебетовую банковскую карту.

Новая Razer Card с кэшбэком и игровыми функциями стала первым в мире подобным решением со светящимся светодиодным логотипом.

Новинка представляет собой физическую карту без номера, которую можно носить в кошельке — её реквизиты видны пользователю в мобильном приложении. На выбор предоставляются два варианта оформления: базовый и премиальный, логотип Razer на котором светится зелёным при совершении платежа.


Фото: gsmarena.com

Пользователи карты Razer Card получают кэшбэк в размере 1% по умолчанию, а при покупках в RazerStore или использовании виртуального кошелька Razer Gold его размер возрастает до 5%. Кроме того, в период бета-тестирования, к которому могут присоединиться всего 1337 пользователей, максимальная сумма кэшбэка составит 10%.

По завершении бета-тестирования новинки в Сингапуре компания объявит о доступности фирменной карты в других регионах.

По материалам 4PDA
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