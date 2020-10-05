Англичане показали бета-версию электрического фургона Arrival Van (фото)

В британский стартап активно инвестирует Hyundai-Kia и уже в следующем году компания планирует начать производство компактного грузовика на своем заводе в графстве Оксфордшир.

Первый прототип Arrival Van выглядел, как тостер на колесах, у новой же версии – более приятная эстетика.

Дизайнеры расширили переднюю панель, которая ведет к пологому лобовому стеклу, вместо вертикального. Такое решение не только улучшает видимость для водителя, но и улучшает аэродинамику, как следствие, влияет на запас хода. Последний фактор критически важен для электромобиля.

Так выглядел предыдущий прототип электрического минивэна:



Фото: electricvehicleweb

Новый Arrival Van Beta имеет четкие указатели поворота и виртуальное зеркало заднего вида на основе высоко установленных камер по бокам. Его крыша плоская без закругленных краев, как в предыдущей итерации. Наконец, сенсорный привод для раздвижных дверей, похоже, пожертвовали в пользу более экономичного, физического открывания раздвижных дверей.



Фото: electricvehicleweb

Arrival планирует построить “микрозаводы” вблизи Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, которые будут обеспечивать потребности местного рынка, включая 10 тысяч машин для UPS. Уже сейчас у компании со штаб-квартирой в Лондоне есть офисы в Великобритании, Германии, США, Нидерландах, России и Израиле.