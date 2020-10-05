0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 12 0

Англичане показали бета-версию электрического фургона Arrival Van (фото)

Англичане показали бета-версию электрического фургона Arrival Van (фото)

В британский стартап активно инвестирует Hyundai-Kia и уже в следующем году компания планирует начать производство компактного грузовика на своем заводе в графстве Оксфордшир.

Первый прототип Arrival Van выглядел, как тостер на колесах, у новой же версии – более приятная эстетика.

Дизайнеры расширили переднюю панель, которая ведет к пологому лобовому стеклу, вместо вертикального. Такое решение не только улучшает видимость для водителя, но и улучшает аэродинамику, как следствие, влияет на запас хода. Последний фактор критически важен для электромобиля.

Так выглядел предыдущий прототип электрического минивэна:


Фото: electricvehicleweb

Новый Arrival Van Beta имеет четкие указатели поворота и виртуальное зеркало заднего вида на основе высоко установленных камер по бокам. Его крыша плоская без закругленных краев, как в предыдущей итерации. Наконец, сенсорный привод для раздвижных дверей, похоже, пожертвовали в пользу более экономичного, физического открывания раздвижных дверей.


Фото: electricvehicleweb

Arrival планирует построить “микрозаводы” вблизи Лос-Анджелеса и Нью-Йорка, которые будут обеспечивать потребности местного рынка, включая 10 тысяч машин для UPS. Уже сейчас у компании со штаб-квартирой в Лондоне есть офисы в Великобритании, Германии, США, Нидерландах, России и Израиле.

По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.