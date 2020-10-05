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Китай запустил одну из крупнейших в мире солнечных электростанций

Китай запустил одну из крупнейших в мире солнечных электростанций

На днях в Китае была введена в строй едва ли не самая мощная на Земле солнечная электростанция.

До сих пор мощнейшей в Китае солнечной электростанцией считалась солнечная ферма в пустыне Тэнгэр номинальной мощностью 1,54 ГВт. Но она заметно уступала мировому рекордсмену в этой области — солнечной электростанции «Бхадла» мощностью 2,245 ГВт, развёрнутой в индийском штате Раджастхан на северо-западе страны. Но сегодня Китай приблизился к рекорду. В национальную энергосистему страны подключили солнечную электростанцию мощностью 2,2 ГВт.

Новая солнечная электростанция, запущенная на западе Китая, стала второй в мире по мощности. Для сравнения, самая мощная солнечная электростанция в США вырабатывает до 579 МВт или более чем в три раза меньше. Добавим, новая солнечная электростанция в Китае оснащена средствами для накопления энергии ёмкостью 202,86 МВт·ч, но в основном вырабатываемое этой площадкой электричество предназначено для потребителей далеко на востоке Китая, для чего в стране построена и расширяется мощнейшая сеть электропередачи.

В то же время Китай продолжает затыкать дыры в нехватке электроснабжения строительством угольных электростанций. До конца текущего года, как ожидается, в стране будут введены в строй новые угольные электростанции общей мощностью 40 ГВт. Это примерно столько, сколько вырабатывают угольные электростанции всех стран Южной Африки. На пик углеродных выбросов Китай планирует выйти к 2030 году, а затем будет методично снижать выбросы парниковых газов. Новая солнечная электростанция стала тому небольшим, но существенным свидетельством.

По материалам 3dnews.ru
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