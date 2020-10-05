В Украине заработали электронные медицинские заключения: как воспользоваться услугой

В Украине начали выдавать электронные медицинские заключения о рождении ребенка, такая процедура уже прошла в Киеве.
Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге 7 октября.
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“Наконец-то в Украине заработали электронные медицинские заключения. Это очень большая победа, которую прочувствует на себе каждый гражданин. Минздрав совместно с Минцифры, НСЖУ и Фондом Восточная Европа запустили модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения”, – сказал Кучер.
Заместитель министра отметил, что электронное медицинское заключение о рождении ребенка позволит родителям не тратить время на посещение государственных органов, все можно будет сделать онлайн.
Также благодаря ему родители смогут самостоятельно получить комплексную услугу еМалятко на портале.
Как это будет работать:
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