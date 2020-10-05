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В Украине заработали электронные медицинские заключения: как воспользоваться услугой

В Украине заработали электронные медицинские заключения: как воспользоваться услугой

В Украине начали выдавать электронные медицинские заключения о рождении ребенка, такая процедура уже прошла в Киеве.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер на брифинге 7 октября.

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“Наконец-то в Украине заработали электронные медицинские заключения. Это очень большая победа, которую прочувствует на себе каждый гражданин. Минздрав совместно с Минцифры, НСЖУ и Фондом Восточная Европа запустили модуль электронных медицинских заключений в электронной системе здравоохранения”, – сказал Кучер.

Заместитель министра отметил, что электронное медицинское заключение о рождении ребенка позволит родителям не тратить время на посещение государственных органов, все можно будет сделать онлайн.

Также благодаря ему родители смогут самостоятельно получить комплексную услугу еМалятко на портале.

Как это будет работать:

  • электронное медицинское заключение создает врач. Номер заключения родители получают смс-сообщением;
  • родители вносят информацию о номере медицинского заключения о рождении своего малыша на Едином портале государственных услуг “Дія” и самостоятельно получают все услуги еМалятко;
  • данные на регистрацию рождения поступают в ГРАГС. Медицинское заключение-к системе ГРАГС по электронному запросу;
  • ГРАГС регистрирует рождение малыша, а родители получают свидетельство и другие необходимые услуги.

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По материалам ТСН
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