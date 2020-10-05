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НБУ введет новые требования к банкам

НБУ введет новые требования к банкам

Национальный банк Украины обнародовал этапы введения обновленных нормативных требований к банкам на 2021-2024 годы.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ближайшие четыре года предусмотрено введение некоторых требований.

С 1 января 2021 года – введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более долгие по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования. С учетом результатов тестовых расчетов НБУ в ноябре определится с графиком постепенного достижения банками норматива NSFR на уровне 100%.

В IV квартале 2020 – I квартале 2021 года – определение сроков активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.


Инфографика: НБУ

Вторая половина 2021 года:

  • повышение весов риска для необеспеченных потребительских кредитов до 150%;
  • начало имплементации требований по внедрению процессов ICAAP/ILAAP (оценка достаточности внутреннего капитала и внутренней ликвидности) станет итоговым шагом в введении новых стандартов организации системы управления рисками в банках. Банки будут определять потребность в капитале и запасе ликвидности для покрытия всех существенных рисков, присущих их деятельности на трехлетнем временном горизонте;
  • Нацбанк будет оценивать эффективность процессов ICAAP/ILAAP в пределах надзорного процесса SREP (Supervisory Review and Evaluation Process).

С 1 января 2022 года будут введены минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.

Операционный риск отражает вероятность убытков или недополучения банком доходов вследствие:

  • недочетов или ошибок в процессах;
  • умышленных или неумышленных действий третьих лиц;
  • сбоев в работе информационных систем;
  • воздействия внешних факторов вроде карантина.

Рыночный риск – это вероятность потерь из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов и т.д.

С 2024 года будет происходить приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами. Будут введены:

  • трехуровневая структура капитала (основной капитал 1 уровня, дополнительный капитал 1 уровня и капитал 2 уровня);
  • новые требования к составляющим капитала и порядку отчислений из капитала;
  • дополнительные “пруденциальные фильтры”, направленные на очищение капитала от составляющих, которые по сути не способны поглощать убытки и не обеспечивают финансовую устойчивость банка;
  • коэффициент левериджа, который устанавливает требования к достаточности капитала в зависимости от общего объема активов (без применения коэффициентов рисковзвешивания). Он усилит уже имеющиеся требования, станет завершающим этапом формирования целостной системы требований к достаточности капитала банков и обеспечит ее унификацию с европейскими подходами.

Перед введением всех перечисленных требований к капиталу Национальный бак тщательно проанализирует посткризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определена готовность сектора к введению новых требований к капиталу и установлена ​​соответствующая продолжительность переходных периодов.

О введении каждого требования Национальный банк будет уведомлять банки отдельно и загодя.

По материалам Finance.UA
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