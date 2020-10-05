НБУ введет новые требования к банкам

Национальный банк Украины обнародовал этапы введения обновленных нормативных требований к банкам на 2021-2024 годы.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ближайшие четыре года предусмотрено введение некоторых требований.
С 1 января 2021 года – введение коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR). Новый норматив NSFR будет стимулировать банки полагаться на более стабильные и более долгие по срокам источники фондирования, например, долгосрочные депозиты, уменьшая свою зависимость от краткосрочного финансирования. С учетом результатов тестовых расчетов НБУ в ноябре определится с графиком постепенного достижения банками норматива NSFR на уровне 100%.
В IV квартале 2020 – I квартале 2021 года – определение сроков активации буфера консервации капитала и буфера системной важности. Введение требований по формированию этих буферов капитала было временно остановлено в марте 2020 года из-за коронакризиса. Это позволило банкам направить созданный запас капитала на поглощение убытков и поддержку кредитования экономики.
Инфографика: НБУ
Вторая половина 2021 года:
С 1 января 2022 года будут введены минимальные требования по покрытию капиталом операционного и рыночного рисков.
Операционный риск отражает вероятность убытков или недополучения банком доходов вследствие:
Рыночный риск – это вероятность потерь из-за неблагоприятного изменения курсов иностранных валют, процентных ставок, стоимости финансовых инструментов и т.д.
С 2024 года будет происходить приведение структуры капитала банков в соответствие с международными стандартами. Будут введены:
Перед введением всех перечисленных требований к капиталу Национальный бак тщательно проанализирует посткризисное состояние банковской системы, в частности путем проведения оценки качества активов, запланированной на первую половину 2021 года. По ее результатам будет определена готовность сектора к введению новых требований к капиталу и установлена соответствующая продолжительность переходных периодов.
О введении каждого требования Национальный банк будет уведомлять банки отдельно и загодя.
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