Цены на рынке электроэнергии для бизнеса выросли при снижении спроса

Средневзвешенная цена акцептованной в сентябре 2020 года на рынке “на сутки вперед” электроэнергии – 1 485,58 грн/МВт*ч (без НДС), это на 12,09% больше, чем в августе 2020 года, и на 8,49% меньше, чем в сентябре 2019 года.
Об этом говорится в результатах мониторинга рынка, который проводит ГП “Оператор рынка”.
В сентябре 2020 года почасовые цены купли-продажи электроэнергии на РСВ и ВСР в торговой зоне “ОЭС Украины” значительно отклонялись от ценовых ограничений. Это обусловлено низким спросом и профицитом предложений на продажу электрической энергии на этих сегментах рынка. В Бурштынском энергоострове в ночные часы наблюдался дефицит предложений на продажу электроэнергии, поэтому цены в ночном периоде почти не отклонялись от ценовых ограничений.
Общий объем заявок на продажу электрической энергии в ОЭС Украины в сентябре по сравнению с августом 2020 года, уменьшился на 13,03%, а в торговой зоне “Остров Бурштынской ТЭС” увеличился на 5,22%.
На внутрисуточном рынке средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии в сентябре 2020 года составляет 1 446,83 грн/МВт*ч (без НДС). Это на 19,9% больше, чем августовская цена, и на 18,11% меньше, чем было в сентябре 2019 года.
РСВ ОЭС Украины: в сентябре 2020 года средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии, по сравнению с августом 2020 года, увеличилась на 14,3% и составила 1 483,37 грн/МВт*ч (без НДС). Бурштынский энергоостров: по сравнению с августом сентябрьская цена на 8,89% меньше и составляет 1 510,23 грн/МВт*ч (без НДС).
ВСР ОЭС Украины: средневзвешенная цена акцептованной в сентябре 2020 года электроэнергии составляет 1 445,27 грн/МВт*ч (без НДС), что на 19,92% больше, чем было в августе 2020 года. Торговая зона “Остров Бурштынской ТЭС”: средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии по сравнению с августом увеличилась на 18,28% и составляет 1 589,32 грн/МВт*ч (без НДС).
Объем купли-продажи электрической энергии на рынке “на сутки вперед” и внутрисуточном рынке в сентябре 2020 года составил 2 793,76 ГВт*ч. Это на 13,76% меньше, чем торговалось на этих сегментах рынка в августе 2020 года.
Объемы торгов на РСВ и ВСР в сентябре 2020 года составляли 25,77% от общего объема потребления электроэнергии всеми категориями украинских потребителей, в сентябре 2019 года – 37,3%.
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