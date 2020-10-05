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За 9 месяцев поставки газа в Украину увеличились на 28% - Оператор ГТС

За 9 месяцев поставки газа в Украину увеличились на 28% - Оператор ГТС

За 9 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины транспортировал 14,8 млрд кубометров газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов – это на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в FACEBOOK.

“За последние пять лет это рекордный объем поставок голубого топлива из ЕС. Замечу, что в Украину импортируется только треть от ввезенного газа. Остальное по заказу трейдеров идет в подземные хранилища газа.

Дополнительные объемы на хранении усиливают энергетическую безопасность государства и возможности для внутреннего рынка, так как в случае необходимости позже украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа, который уже находится на нашей территории”, – заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.


Инфографика Оператор ГТС Украины

В целом за 9 месяцев 2020 года импорт составил:

  • из Словакии – почти 9,7 млрд куб. м (+33%);
  • из Венгрии – почти 3,7 млрд куб. м (+14%);
  • из Польши – почти 1,5 млрд куб. м (+33%).

“С ноября 2015 года голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза. У Украины нет контракта на поставку газа из Российской Федерации”, – добавили в компании.

По материалам Економічна Правда
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