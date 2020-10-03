Сколько платят маркетологам и PR-специалистам в Украине (инфографика)

Аналитики robota.ua исследовали данные относительно того, сколько с приходом осени платили маркетологам, специалистам по PR и рекламе в регионах Украины и в Киеве, как распределились заработные платы и что предлагают работодатели, кроме денежного вознаграждения.
Какие зарплаты предлагают:
В то же время больше всего кандидатов на позицию по Украине (1 375) указывали желаемый уровень заработной платы – 8 000-13 000 грн. Вознаграждение за труд в размере 13 000-18 000 грн хотели получать 1 182 кандидата. Больше всего (48 000 + грн) хотели получать 139 кандидатов; меньше всего – <8 000 грн – 295.
Топ-3 профессии в маркетинге по уровню заработных плат в вакансиях:
Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:
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