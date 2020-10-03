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Сколько платят маркетологам и PR-специалистам в Украине (инфографика)

Сколько платят маркетологам и PR-специалистам в Украине (инфографика)

Аналитики robota.ua исследовали данные относительно того, сколько с приходом осени платили маркетологам, специалистам по PR и рекламе в регионах Украины и в Киеве, как распределились заработные платы и что предлагают работодатели, кроме денежного вознаграждения.

Какие зарплаты предлагают:

  • больше всего работодателей (343 вакансии) предлагали кандидатам на эти вакансии заработную плату в размере 11 000-15 000 грн;
  • немного меньше предложений от работодателей (275 вакансий) с зарплатой 15 000-19 000 грн;
  • 225 вакансий – 19 000-23 000 грн;
  • наименьший заработок (<7 000 грн) предлагали только 47 работодателей;
  • наибольший (39 000 + грн) – 56.

В то же время больше всего кандидатов на позицию по Украине (1 375) указывали желаемый уровень заработной платы – 8 000-13 000 грн. Вознаграждение за труд в размере 13 000-18 000 грн хотели получать 1 182 кандидата. Больше всего (48 000 + грн) хотели получать 139 кандидатов; меньше всего – <8 000 грн – 295.

Топ-3 профессии в маркетинге по уровню заработных плат в вакансиях:

  • Руководитель отдела интернет-маркетинга – 12 вакансий с медианой 42 500 грн;
  • Медиабайер – 22 вакансии с медианой 37 500 грн;
  • Директор по маркетингу – 26 вакансий с медианой 30 000 грн.

Профессии с самой высокой средней зарплатой в опубликованных резюме:

  • Account Director – 9 резюме с медианой 40 000 грн;
  • Директор по маркетингу – 742 резюме с медианой 30 000 грн;
  • Руководитель отдела интернет-маркетинга – 422 резюме с медианой 30 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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