Польша оштрафовала "Газпром" на 6 миллиардов евро по делу о "Северном потоке-2"

Польское Управление по защите конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало российскую компанию “Газпром” на 29 миллиардов злотых (более 6 млрд евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования по строительству газопровода “Северный поток-2”.

Об этом говорится в заявлении на сайте регулятора.

Согласно решению, еще пять других компаний оштрафованы более чем 234 млн. злотых. Все они принимали участие в строительстве трубопровода.

“Согласно решению президента Управление по делам конкуренции и защиты потребителей, предприятия обязаны расторгнуть контракты, заключенные на финансирование газопровода Nord Stream 2”, – говорится в заявлении.

В деле кроме российского “Газпрома” проходили французский Engie Energy (страна регистрации: Швейцария), немецкий Uniper, австрийская OMV, голландско-британская Shell и немецкая Wintershall (последние четыре компании зарегистрированы в Нидерландах).

“Производство, проведенное польским антимонопольным ведомством, показало, что в 2017 году, несмотря на отсутствие согласия на создание совместного предприятия, 6 компаний (участников консорциума “Северный поток-1”) заключили ряд соглашений по финансированию NS2, что, в свою очередь, подтвердило их важную и необходимую роль во всем проекте. Соглашения, заключенные между участниками, касались как финансирования, так и многих прав, например, возможности вмешательства в деятельность NS2”, – говорится в заявлении.

Напомним, в августе UOKiK оштрафовало “Газпром” на 213 миллионов злотых (более 48 млн евро) из-за отсутствия сотрудничества в ходе антимонопольного расследования. “Газпром” обжаловал это решение в суде.

В начале 2020 года UOKiK обратился к “Газпрому” с требованием предоставить документы, имеющие отношение к делу.

Речь шла о контрактах, заключенных дочерней компанией “Газпрома” с другими компаниями, финансирующими строительство “Северного потока-2”.

В польском ведомстве отметили, что “Газпром” несколько раз отказывался предоставлять документы.