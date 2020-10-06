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Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в сентябре упал на 56%

Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в сентябре упал на 56%

В сентябре 2020 года “Украэрорух” обеспечил аэронавигационным обслуживанием 14 959 рейсов – это на 56,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба “Украэроруха” в FACEBOOK.

“Украинские авиакомпании выполнили 6100 рейсов (на 43,6% меньше, чем в сентябре прошлого года), иностранные авиакомпании – 8859 рейсов (-62,6%).

Распределение полетов по типам: 2710 выполненных в сентябре рейсов – внутренние (-0,3% по сравнению с сентябрем 2019), 7017 – международные (-55,4%), 5232 – транзитные (-67,4%)” , – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в сентябре в Украине действовал запрет на пересечение границы для иностранных граждан, что отразилось прежде всего на количестве международных рейсов.


Инфографика: Украэрорух

Динамика авиатрафика в воздушном пространстве Украины в 2020 году: июнь – 4584 рейса, июль – 12 195 рейсов, август – 16 690 рейсов и сентябрь – 14 959 рейсов.

“Как отмечают эксперты Евроконтроля, процент уменьшения количества рейсов в воздушном пространстве Европейского региона в сентябре достиг 54%, тогда как согласно апрельскому прогнозу ожидалось, что эта цифра составит всего 40%. Принимая во внимание уменьшение спроса на перелеты в период зимней навигации, а также продолжение карантинных ограничений по пересечению границы во многих странах мира, можно спрогнозировать, что возобновление интенсивности полетов до конца года будет существенно медленнее, чем прогнозировалось в начале карантина”, – добавили в “Украэрорухе”.

По материалам Економічна Правда
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