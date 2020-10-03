На дорогах Украины начнут устанавливать новые средства успокоения движения

В Украине впервые разработан стандарт на меры и средства для успокоения дорожного движения. Теперь кроме «лежачих полицейских» притормаживать водителей будут островки безопасности, бордюрные расширения, чокеры и разделительные полосы.

Об этом сообщает Укравтодор.

Укравтодор разработал и подал предложения изменить перечень стандартных средств, используемых на дороге для успокоения движения. Впервые в истории Украины эти изменения внесены и с 1 ноября вступят в силу. Наименование документа: ДСТУ 4123:2020 Безопасность дорожного движения. Средства успокоения движения. Общие технические требования.

Почему это важно? Требования нового стандарта закладывают комплексный подход к созданию системы безопасных условий движения по дорогам и улицам.

Средства успокоения движения устанавливаются не только для уменьшения скорости, а главным образом для равномерности транспортных потоков. Особое внимание к участкам, где автомобильные потоки конфликтуют с пешеходными и велосипедными.

Неправильный выбор скорости, а чаще ее превышение приводит к росту травматизма на дорогах. Средства успокоения движения являются эффективным дополнением к ограничениям скорости.

Что такое средства успокоения движения? До настоящего времени существовало только одно средство успокоения движения – так называемый «лежачий полицейский». Все прочие сложившиеся мировые практики инженеры-проектанты применяли только на свой страх и риск.

Измененные стандарты позволят устанавливать разделительные островки или полосы, бордюрные расширения, чокеры и островки безопасности. Они проектируются при ремонте или модернизации существующих дорог и улиц, а также при строительстве и реконструкции. Благодаря комплексному подходу водители поддерживают постоянную безопасную скорость, а не меняют ее, постоянно разгоняясь и тормозя.

Фото: ЦТС