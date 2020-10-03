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Межбанк: среда станет “моментом истины” тренда по курсу

Межбанк: среда станет “моментом истины” тренда по курсу

В эту среду события на межбанке продолжат держать в напряжении всех участников валютного рынка. Негативная новость о конфликте в руководстве НБУ, а также активное продолжение этой перепалки всех участвующих сторон в соцсетях, тем не менее, пока не особо отразилось непосредственно на котировках. Хотя нервозности и прибавило. Вчера на этом фоне спекулянты надеялись активно разогреть рынок, но пока этого не произошло. Более того – гривна даже укрепилась 28,42/28,435 до 28,34/28,37. До событий в руководстве регулятора часть клиентов и банков ожидали коррекции курса доллара после его относительно стабильного периода роста. Но теперь все зависит от происходящего в ближайшее время и реакции на это как крупных местных инвесторов и игроков, так и нерезидентов – как уже держателей украинских облигаций, так и потенциальных покупателей следующих их выпусков.

Если сегодня новые попытки “качнуть” курс вверх у продавцов и спекулянтов не увенчаются успехом – можно говорить о том, что конфликт в Нацбанке практически не имел последствий для валютного рынка.

Если же котировки все же пойдут вверх как за счет покупок валюты нерезидентами, так и за счет спекулятивного разогрева – можно будет говорить о том, что и далее будет наблюдаться процесс обесценения гривны с целью в 28,50- 28,60 к середине октября. Поэтому психологически для всех участников рынка эта среда становится этаким “моментом истины” в части дальнейшего тренда по курсу.

Кроме этого, межбанк будет традиционно зависеть от действий и задач крупнейших игроков, а также от поведения нерезидентов и Нацбанка с его выходами/невыходами на торги с интервенциями.

Частично на поведение ресурсного и валютного рынка повлияет и достаточно хорошие результаты аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Чиновники продали облигаций на общую сумму 7,245 млрд гривен, в том числе и на $135,3 млн. Сегодня день расчетов за эти бумаги и определенный дефицит гривны сработает в пользу нацвалюты.

По нашим прогнозам объемы торгов в среду будут находиться в пределах $130-190 млн при совершении до 440-530 сделок.

Новость о сокращении резервов НБУ до $26,5 млрд за счет погашений внешних долгов Украины в сентябре была ожидаема участниками рынка и заложена в их расчеты, поэтому уже особо не повлияет на ситуацию в ближайшие дни.

Владельцы обменок продолжат ориентироваться на ситуацию на межбанке, сохраняя спред между покупкой/продажей по евро в пределах 20-25 копеек на евро, а по доллару – до 15-20 копеек.

Курсы межбанка по прогнозу на 7 октября будут в пределах: доллар – коридор 28,30 – 28,50 гривен, евро – коридор 33,13 – 33,60 гривен.

Курс доллара на Межбанке – график:

Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 28,33 / 28,35
евро – 33,37 / 33,40

Курсы валют на Межбанке
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По материалам Finance.UA
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