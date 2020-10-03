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Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на улице Богатырской (фото)

Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на улице Богатырской (фото)

Мэр Киева Виталий Кличко открыл проезд по двум обновленным путепроводам на пересечении улицы Богатырской и Оболонского проспекта и на пересечении улицы Богатырской и проспекта Степана Бандеры.

Об этом сообщает пресс-служба городского головы.

“С сегодняшнего дня полностью открыто движение еще по двум обновленным путепроводам. Хочу отметить, что нам пришлось фактически заново возводить опорные конструкции этих путепроводов. Потому что, построив более 30 лет назад, их ни разу не ремонтировали», – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что на объектах осуществили бетонирование новых конструкций, обустроили современную гидроизоляцию. Устроили несколько слоев асфальта, на который подрядчик дает гарантию на 5 лет. А также установили новую систему уличного освещения и новое ограждение.


Фото: kiev.klichko.org

«Отмечу, что благодаря качественному ремонту и применению современных технологий срок эксплуатации конструкций путепроводов будет минимум 35 лет. Напомню, что весной этого года мы капитально обновили еще два путепровода на улице Богатырской. Хочу подчеркнуть, что мы комплексно подходим к ремонту транспортных узлов во всех районах города, – отметил мэр столицы. – На этом магистральном направлении, кроме этих путепроводов, уже отремонтировали: часть проспекта Степана Бандеры на участке от Оболонского проспекта до Северного моста, путепровод на пересечении проспекта Степана Бандеры и проспекта Героев Сталинграда, пешеходный мост на проспекте Степана Бандеры», – подчеркнул он.


Фото: kiev.klichko.org

Он также сообщил, что за последние годы в Киеве капитально отремонтировали 24 моста и путепровода. На 31 объекте – сделали средний ремонт.

“То есть, в целом мы обновили уже 55 мостов и путепроводов. Такого масштабного обновления инфраструктуры столица не видела десятилетиями. И мы продолжаем над этим работать», – заявил Кличко.

По материалам УКРИНФОРМ
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