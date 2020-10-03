Шеринг или цифровая копия документа из "Дії": как пользоваться сервисом

Цифровая копия документа из “Дії”, или шеринг – это возможность поделиться документом, чтобы получить определенные услуги.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Как пользоваться сервисом:

открываете документ в Дії там, где штрихкод;

отправляете данные через приложение, менеджер сканирует соответствующий код;

“Дія” запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с е-подписью;

“Дія” передает его в систему организации, которая делает запрос.

Где пользоваться: в банках, на почте. Доступны банковские и почтовые услуги. На Новой почте можно получать посылки стоимостью более 5 тыс. грн.

Первыми партнерами стали ПриватБанк, Новая почта и Monobank.

Копиями каких е-документов можно делиться:

цифровых паспортов;

налогового номера ( РНОКНП );

); справки переселенца ( ВПЛ );

); свидетельства о рождении ребенка.

Справка Finance.ua:

16 сентября Кабинет Министров утвердил механизм использования цифровой версии налогового номера и электронных копий документов в приложении Дія.

5 октября на Diia Summit министр цифровой трансформации Михаил Федоров презентовал Дія 2.0 – обновленную версию приложения государства в смартфоне.