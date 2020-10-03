Новая технология NVIDIA улучшит качество видеозвонков

Приложения для видеосвязи в последнее время пользуются завидной популярностью, но часто требовательны к качеству интернет-соединения. Решить проблему взялись специалисты NVIDIA: компания представила оригинальный алгоритм, позволяющий, по словам его создателей, снизить требования приложений к пропускной способности сети в десять раз.

Новая технология NVIDIA Maxine использует для обработки изображения вычислительную мощность генеративных состязательных сетей (GAN). Специальный алгоритм анализирует ключевые черты лица участников видеоконференции, передавая на сторону собеседника лишь «главные» пиксели, а недостающие затем «дорисовываются» нейросетью локально. По заверению разработчиков, такой метод значительно снижает требования к скорости интернета.

Кроме того, разработчики могут дополнять приложения для видеозвонков вспомогательными функциями: модулем переводчика, субтитрами, виртуальными помощниками и анимированными аватарами.

«Видеосвязь стала частью повседневной жизни, помогая миллионам людей работать, учиться и играть, и даже обращаться к врачу. NVIDIA Maxine объединяет наши самые передовые возможности видео, аудио и искусственного интеллекта, чтобы обеспечить революционную эффективность и новые возможности платформ, которые позволяют нам всем оставаться на связи», — заявил вице-президент NVIDIA Ян Бак.

Как сообщает компания, разработчики компьютерного зрения, партнёры по программному обеспечению, стартапы и производители ПК, создающие приложения и сервисы для видеозвонков, уже могут подавать заявки на доступ к новой платформе.