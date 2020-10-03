К 2028 году Hyundai планирует выпустить семейство летающих автомобилей

На январской выставке CES 2020 корейская компания Hyundai уже демонстрировала прототип летательного аппарата с возможностью вертикального взлёта, разработанного в сотрудничестве с Uber. Теперь автопроизводитель обещает, что серийные «аэротакси» этой марки появятся в 2028 году в широком ассортименте. К 2035 году подобный вид транспорта перейдёт на автоматическое управление.

Интерес к этой теме достаточно высок, поскольку компактные летательные аппараты на электротяге пытаются создать как многие автопроизводители, так и молодые компании, и даже именитые аэрокорпорации типа Airbus и Boeing.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей Hyundai Motor Group, южнокорейская компания рассчитывает выйти на этот рынок с семейством собственных летательных аппаратов в 2028 году. Для перемещения по воздуху в черте города будут предусмотрены модели, способные взять на борт от пяти до шести человек, более вместительные версии будут курсировать между населёнными пунктами.

По замыслу представителей Hyundai, к 2028 году сложится начальная инфраструктура, позволяющая вывести на рынок летательные аппараты для перевозки пассажиров. К тому моменту должны быть выработаны правила перемещения в воздушном пространстве, которые позволят исключить создание помех для классической авиации и свести к минимуму возможные инциденты. Первые летательные аппараты нового поколения появятся в 2023 году, но Hyundai не собирается торопиться с выводом на рынок собственной продукции этого типа. Компания готова делать ставку на снижение уровня шума и стоимости летательных аппаратов, не забывая об их безопасности.

Hyundai рассчитывает вывести на рынок и летательные аппараты для перевозки лёгких грузов — до 300 кг. Где будут производиться новые для компании транспортные средства, и на каком рынке дебютируют, не уточняется. По мнению представителей компании, развитая дилерская сеть позволит ей создать адекватную для обслуживания летательных аппаратов инфраструктуру. Опыт массового производства автомобилей позволит снизить издержки. В какой-то перспективе летательные аппараты будут выпускаться сотнями тысяч экземпляров в год. Первоначально они будут управляться профессиональными пилотами, но примерно к 2035 году смогут перейти на полностью автоматическое функционирование.