Google создала умный рюкзак за $200 для управления смартфоном жестами (фото)

IT-гигант Google и известный производитель дорожных чемоданов Samsonite представили смарт-рюкзак Konnect-i, способный обмениваться данными со смартфоном. Новинка предлагается по цене от 200 долларов США.

«Умный» рюкзак использует наработки проекта Google Jacquard. Речь идёт о специальных микросенсорах для считывания прикосновений, которые можно вшивать непосредственно в ткань, превращая её в подключаемое полотно.

В случае Konnect-i датчики интегрированы в одну из лямок. Там же находится небольшой кармашек для извлекаемого модуля Jacquard Tag, который выполняет функции «мозга» системы. Именно этот блок связывается со смартфоном, позволяя выполнять те или иные действия через сопутствующее мобильное приложение.



Фото: Google

К примеру, прикасаясь к сенсорной области на лямке рюкзака, пользователь может контролировать воспроизведение музыки или управлять камерой сотового аппарата. Модуль Jacquard Tag наделён светодиодным индикатором, оповещающим о различных событиях. Кроме того, имеется вибромотор. Подзарядка аккумулятора Jacquard Tag осуществляется через разъём USB.

Рюкзак доступен в двух вариантах исполнения — Slim и Standard: в первом случае используется вертикальная застёжка-молния, во втором — горизонтальная. Цена составляет 200 и 220 долларов соответственно.