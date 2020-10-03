В "Нафтогазе" ответили на обвинения аудиторов о потерях на 75 миллиардов

В НАК “Нафтогаз” обеспокоены выводами Государственной аудиторской службы по прямым затратам компании на 75 млрд грн из-за финансовых нарушений. Однако НАК возражает против отдельных выводов госаудиторов, в частности, что касается несвоевременной выплаты дивидендов.
Об этом в компании сообщили в ответ на запрос “Интерфакс-Украина”.
“Задержка в оплате дивидендов по итогам 2018 года возникла ввиду несвоевременности обнародования соответствующего распоряжения Кабинета министров”, – говорится в ответе НАК.
Компания напоминает, что согласно закону “Об акционерных обществах” выплата дивидендов производится на основании решения общего собрания в срок до шести месяцев после их проведения.
Кабмин решил направить 90% чистой прибыли “Нафтогаза” за 2018 год в госбюджет 24 апреля 2019 года, однако проигнорировал свою обязанность по обязательному обнародованию своих распоряжений в течение пяти дней, говорится в информации НАК.
Компания узнала о решении акционера только 5 июля, получив письмо от Секретариата КМУ 4 июля, после чего перечислила в госбюджет 8,168 млрд грн.
Комментируя замечание ГАСУ в отношении несвоевременности утверждения финансового плана, “Нафтогаз” отметил системные задержки акционером такого утверждения, в связи с чем компания не имеет возможности осуществлять капитальные инвестиции.
“Одним из ярких негативных результатов этой ситуации стала потеря “Нафтогазом” спецразрешений на пользование недрами на Оболонской, Будищанско-Чутовской и Писаревской площадях в 2017 году”, – говорится в ответе на запрос.
Невыполнение Концепции развития газодобывающей отрасли в компании связывают с задержками со стороны Госгеонедр и местных органов власти в выдаче специальных разрешений на пользование недрами, о чем НАК неоднократно предупреждал правительство. При этом на данный момент дочернее АО “Укргаздобыча” приобретает соответствующие спецразрешения на аукционах, проводимых Госгеонедр, уточняется в документе.
Комментируя создание резервов под сомнительную задолженность, в “Нафтогазе” подчеркнули, что это является требованием международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности.
“Особенно актуально это требование в свете регулярных попыток списания задолженности контрагентов перед государственными “Нафтогазом”, “Укртрансгазом” и ОГТСУ, как, например, в законопроекте №3800-1, который предлагает суммарно до списания почти 100 млрд грн”, – подчеркнули в НАК.
Напомним, ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе “Нафтогаза” на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагаютВчера, 08:00 - 3003 13
Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-мВчера, 11:00 - 1941 10
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверениеПозавчера, 20:00 - 18133 10
Украинец пытался провезти через границу крупную партию валюты (фото)Вчера, 16:30 - 1897 7
Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугуВчера, 17:00 - 4672 7
Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугуВчера, 17:00 - 4672 7
Клиенты ПриватБанка будут проходить верификацию в два кликаВчера, 12:35 - 2108 1
Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-мВчера, 11:00 - 1941 10
Украинец пытался провезти через границу крупную партию валюты (фото)Вчера, 16:30 - 1897 7
Рожкова объяснила, почему получила от совета НБУ выговор, и рассказала об угрозахВчера, 12:03 - 1587 1
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 17:10 - 99
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Позавчера, 10:31 - 657
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 679
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 922
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1022