В "Нафтогазе" ответили на обвинения аудиторов о потерях на 75 миллиардов

В НАК “Нафтогаз” обеспокоены выводами Государственной аудиторской службы по прямым затратам компании на 75 млрд грн из-за финансовых нарушений. Однако НАК возражает против отдельных выводов госаудиторов, в частности, что касается несвоевременной выплаты дивидендов.

Об этом в компании сообщили в ответ на запрос “Интерфакс-Украина”.

“Задержка в оплате дивидендов по итогам 2018 года возникла ввиду несвоевременности обнародования соответствующего распоряжения Кабинета министров”, – говорится в ответе НАК.

Компания напоминает, что согласно закону “Об акционерных обществах” выплата дивидендов производится на основании решения общего собрания в срок до шести месяцев после их проведения.

Кабмин решил направить 90% чистой прибыли “Нафтогаза” за 2018 год в госбюджет 24 апреля 2019 года, однако проигнорировал свою обязанность по обязательному обнародованию своих распоряжений в течение пяти дней, говорится в информации НАК.

Компания узнала о решении акционера только 5 июля, получив письмо от Секретариата КМУ 4 июля, после чего перечислила в госбюджет 8,168 млрд грн.

Комментируя замечание ГАСУ в отношении несвоевременности утверждения финансового плана, “Нафтогаз” отметил системные задержки акционером такого утверждения, в связи с чем компания не имеет возможности осуществлять капитальные инвестиции.

“Одним из ярких негативных результатов этой ситуации стала потеря “Нафтогазом” спецразрешений на пользование недрами на Оболонской, Будищанско-Чутовской и Писаревской площадях в 2017 году”, – говорится в ответе на запрос.

Невыполнение Концепции развития газодобывающей отрасли в компании связывают с задержками со стороны Госгеонедр и местных органов власти в выдаче специальных разрешений на пользование недрами, о чем НАК неоднократно предупреждал правительство. При этом на данный момент дочернее АО “Укргаздобыча” приобретает соответствующие спецразрешения на аукционах, проводимых Госгеонедр, уточняется в документе.

Комментируя создание резервов под сомнительную задолженность, в “Нафтогазе” подчеркнули, что это является требованием международных стандартов бухгалтерской и финансовой отчетности.

“Особенно актуально это требование в свете регулярных попыток списания задолженности контрагентов перед государственными “Нафтогазом”, “Укртрансгазом” и ОГТСУ, как, например, в законопроекте №3800-1, который предлагает суммарно до списания почти 100 млрд грн”, – подчеркнули в НАК.

Напомним, ревизоры Госаудитслужбы насчитали недостатков и нарушений в работе “Нафтогаза” на более 225 млрд гривен, что привело к прямым потерям компании на сумму более 75 млрд грн.