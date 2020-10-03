Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугу

Многоэтажки, жители или управляющие компании которых не заключили договоры на обслуживание внутридомовых сетей, принудительно обяжут работать на основании типового договора.

Об этом рассказал в комментарии UBR.ua глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.

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Он объяснил, что ОСМД не желают заключать договоры с облгазами на обслуживание внутридомовых газовых сетей, так как полагают, что не уполномочены совладельцами на подписание таких договоров. В итоге дома вовсе никем не обслуживаются, что делает неизбежным трагедии в виде взрывов газа в домах. Однако в парламенте нашли решение.

“На данный момент в Верховной Раде находится законопроект №2458. К сожалению, он был этим летом отклонен во втором чтении, его направили на повторное второе чтение. Мы надеемся, что будет найден консенсус, и он будет сбалансирован, на что согласились операторы ГРС (газораспределительных сетей. – Ред.) при доработке ко второму чтению этого законопроекта. У совладельцев остается выбор – выбрать себе компанию, поскольку эта услуга не монопольная, которая по согласованному договору… и по согласованной цене будет выполнять для них обслуживание внутридомовых систем”, – рассказал Сенектутов.

Если же жильцы не воспользуются своим правом, – а в стране 170 тысяч домов, которые не создали ОСМД, не уполномочили управляющую компанию на заключение такого договора, – то подобное обслуживание будет навязано таким домам принудительно за отдельную плату.

“Если собственники не определились, то по умолчанию будет заключен публичный договор на обслуживание внутридомовых систем, где операторы ГРС отдельной платежкой в соответствии с численностью квартир в этом доме будут выставлять к оплате и выполнять эти работы. Это рыночная услуга, но она будет для операторов ГРС утверждаться НКРЭКУ на основании типового договора”, – говорит Сенектутов.