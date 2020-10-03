Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугу

Многоэтажки, жители или управляющие компании которых не заключили договоры на обслуживание внутридомовых сетей, принудительно обяжут работать на основании типового договора.
Об этом рассказал в комментарии UBR.ua глава Ассоциации газового рынка Украины Денис Сенектутов.
Читайте также: В Раде придумали, как взыскать с украинцев долги за коммуналку
Он объяснил, что ОСМД не желают заключать договоры с облгазами на обслуживание внутридомовых газовых сетей, так как полагают, что не уполномочены совладельцами на подписание таких договоров. В итоге дома вовсе никем не обслуживаются, что делает неизбежным трагедии в виде взрывов газа в домах. Однако в парламенте нашли решение.
“На данный момент в Верховной Раде находится законопроект №2458. К сожалению, он был этим летом отклонен во втором чтении, его направили на повторное второе чтение. Мы надеемся, что будет найден консенсус, и он будет сбалансирован, на что согласились операторы ГРС (газораспределительных сетей. – Ред.) при доработке ко второму чтению этого законопроекта. У совладельцев остается выбор – выбрать себе компанию, поскольку эта услуга не монопольная, которая по согласованному договору… и по согласованной цене будет выполнять для них обслуживание внутридомовых систем”, – рассказал Сенектутов.
Если же жильцы не воспользуются своим правом, – а в стране 170 тысяч домов, которые не создали ОСМД, не уполномочили управляющую компанию на заключение такого договора, – то подобное обслуживание будет навязано таким домам принудительно за отдельную плату.
“Если собственники не определились, то по умолчанию будет заключен публичный договор на обслуживание внутридомовых систем, где операторы ГРС отдельной платежкой в соответствии с численностью квартир в этом доме будут выставлять к оплате и выполнять эти работы. Это рыночная услуга, но она будет для операторов ГРС утверждаться НКРЭКУ на основании типового договора”, – говорит Сенектутов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
По кредитам в Украине не платит каждый второй заемщикВчера, 13:00 - 3825 7
В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагают10 ч. назад - 2034 6
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверениеВчера, 20:00 - 9209 6
Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-м7 ч. назад - 1233 5
О защите инвесторов жилой недвижимости (законопроект)5 ч. назад - 769 3
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверениеВчера, 20:00 - 9209 6
В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагают10 ч. назад - 2034 6
Хлеб в Украине подорожает - эксперт назвал цифру10 ч. назад - 1414
Рожкова объяснила, почему получила от совета НБУ выговор, и рассказала об угрозах6 ч. назад - 1261 1
Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-м7 ч. назад - 1233 5
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkОколо часа назад - 26
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Вчера, 10:31 - 575
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 630
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 877
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 990