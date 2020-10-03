Скрыл недвижимость, авто и яхту. Создателя антивируса McAfee обвинили в уклонении от налогов

Американского миллионера шотландского происхождения и основателя всемирно известной компании-производителя антивируса McAfee Джона Макафи обвинили в уклонении от уплаты налогов и отказе подавать декларации.

Об этом говорится в релизе Департамента юстиции США.

Его уже арестовали в Испании, где он ждет экстрадиции. В судебном иске фигурируют пять случаев уклонения от уплаты налогов. По каждому из них предпринимателю грозит до пяти лет тюрьмы.

“Согласно обвинительному заключению, Джон Макафи заработал миллионы доходов от продвижения криптовалют, консультационной работы, выступлений и продажи прав на историю своей жизни для документального фильма. С 2014 по 2018 годы Макафи, предположительно, не сдавал налоговые декларации, несмотря на получение значительного дохода из этих источников”, – говорится в сообщении.

В обвинительном заключении сказано, что Макафи, вероятно, уклонился от уплаты налогов, направив свой доход на банковские счета и счета обмена криптовалюты на имена номинальных держателей.

Обвинительная сторона также утверждает, что миллионер пытался скрыть активы от Службы внутренних доходов (IRS), включая недвижимость, автомобиль и яхту, оформив их на других лиц.

Об обвинениях в адрес Макафи сообщает также пресс-служба комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

“Согласно жалобе SEC, Макафи продвигал несколько ICO (с англ. initial coin offerings – первичное размещение криптомонет, – ред.) в Twitter, якобы притворяясь беспристрастным и независимым, несмотря на то, что ему было выплачено более $23 млн в виде цифровых активов за эти акции. Когда некоторые инвесторы спросили, платили ли ему за продвижение ICO, Макафи якобы отрицал получение какой-либо компенсации от эмитентов”, – говорят в комиссии.