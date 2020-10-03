Apple собирается выпускать смартфон, который сам себя ремонтирует

Компания Apple подала заявку на регистрацию патента, согласно которому гибкий телефон сможет сам чинить свой экран, если на нем появились вмятины или царапины.
Теоретически устройство будет ремонтироваться автоматически или при зарядке, или по установленному графику.
Восстановительные работы смартфон проведет с помощью тепла, света и электрического тока.
В заявке также указали, что телефон может быть покрыт специальным растягивающимся эластомером, который будет терять и восстанавливать форму для защиты чувствительных внутренних механизмов устройства.
Сейчас нет какой-либо информации или слухов о том, что Apple намерена выйти на рынок гибких смартфонов.
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