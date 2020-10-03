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Сколько подержанных иномарок в этом году получили украинскую регистрацию (инфографика)

Сколько подержанных иномарок в этом году получили украинскую регистрацию (инфографика)

В сентябре свою первую регистрацию в Украине прошли 35,9 тыс. подержанных легковых автомобилей, ввозенных из-за рубежа.

Об этом сообщает Укравтопром.

Это на 56% больше, чем годом ранее, и на 9% больше относительно предыдущего месяца. Напомним, количество сентябрьских регистраций новых легковых автомобилей составило 7,6 тыс. ед. В результате растаможенные машины с пробегом охватили более 82% первичного рынка легковых авто.

Самым популярным среди растаможенного секонд-хенда остается Volkswagen.
За месяц 6,1 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских.

На втором месте – Ford. В течение сентября было зарегистрировано 3,3 тыс. подержанных Фордов.

Третьей по популярности стала Renault с результатом 3,1 тыс. автомобилей.

Автомобили марки Skoda показали четвертый результат, их выбрали чуть более 3 тыс. автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров – Opel, в сентябрьском зачете которого 2,1 тыс. украинских номеров.

В общем за три квартала 2020 года украинскую прописку получили 242,3 тыс. легковых авто с пробегом, это в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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