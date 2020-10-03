Гетманцев раскритиковал новый законопроект по "еврономерам": надо помогать финансово, а не льготами

Государство должно помочь социально незащищенным слоям населения финансово, а не льготами на ввоз в Украину автомобилей. Это может привести к уклонению от налогообложения нельготников. Об этом УНН рассказал председатель комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев.

“Законопроект (о легализации “евроблях” для льготных категорий граждан – ред.) внесен в ВРУ несколько дней назад. Мы еще его изучаем, и вряд ли можем сказать окончательный вывод относительно этого законопроекта даже на уровне комитета. Мы ожидаем выводы от Кабинета министров, от Минфина и от Главного научного экспертного управления”, – сказал Гетманцев.

Также он отметил, что есть 14 дней для представления альтернативных законопроектов. До завершения этого срока комитет не может предоставить свои выводы относительно документа.

“От себя могу отметить, что законопроект, который предусматривает предоставление льгот при ввозе на территорию страны транспортных средств для определенных социально незащищенных слоев населения, вряд ли является обоснованной моделью по поддержке этих граждан”, – добавил Гетманцев.

По его словам, более эффективно помогать таким категориям граждан денежной поддержкой, а не льготами.

“Если в государстве есть определенные ресурсы для этого, то государство может выделить для соответствующих категорий граждан финансовую помощь в виде конкретных денежных средств. А не предоставлять льготы, которые, к сожалению, могут быть использованы для злоупотреблений и уклонения от налогообложения лицами, которые собственно не являются льготниками”, – сказал Гетманцев.