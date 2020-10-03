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Jaguar представил седаны с двигателями на 246 и 296 «лошадей» (фото)

Jaguar представил седаны с двигателями на 246 и 296 «лошадей» (фото)

Британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль 2021 Jaguar XF.

Об этом сообщает портал Car Buzz.

В автомобиле встроен двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 246 лошадиных сил. Однако есть также и вариант с двигателем мощностью 296 лошадиных сил.

Первый вариант может разогнаться до «сотни» да 6,5 секунды, второй – за 5,8 соответственно.


Фото: Jaguar

Внутри автомобиля находится 29-сантиметровый дисплей, в котором установлена ​​новая информационно-развлекательная система intuitivePivi Pro. Также 2021 Jaguar XF позволяет пользователям беспроводным методом заряжать свой смартфон.


Фото: Jaguar

Новое освещение в седане создает более расслабляющую атмосферу для самих пассажиров.

Отмечается, что несмотря на то, что цена для 2021 Jaguar XF пока не известна, автомобиль, вероятно, будет стоить больше своего прошлогоднего предшественника со стоимостью от 51 100 долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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