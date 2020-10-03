Jaguar представил седаны с двигателями на 246 и 296 «лошадей» (фото)

Британская компания по производству люксовых автомобилей Jaguar представила новый автомобиль 2021 Jaguar XF.
Об этом сообщает портал Car Buzz.
В автомобиле встроен двухлитровый четырехцилиндровый двигатель мощностью 246 лошадиных сил. Однако есть также и вариант с двигателем мощностью 296 лошадиных сил.
Первый вариант может разогнаться до «сотни» да 6,5 секунды, второй – за 5,8 соответственно.
Фото: Jaguar
Внутри автомобиля находится 29-сантиметровый дисплей, в котором установлена новая информационно-развлекательная система intuitivePivi Pro. Также 2021 Jaguar XF позволяет пользователям беспроводным методом заряжать свой смартфон.
Фото: Jaguar
Новое освещение в седане создает более расслабляющую атмосферу для самих пассажиров.
Отмечается, что несмотря на то, что цена для 2021 Jaguar XF пока не известна, автомобиль, вероятно, будет стоить больше своего прошлогоднего предшественника со стоимостью от 51 100 долларов США.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагаютВчера, 08:00 - 2677 13
Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугуВчера, 17:00 - 2351 7
Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-мВчера, 11:00 - 1724 7
Нужны ли водителю скутера техпаспорт и водительское удостоверениеПозавчера, 20:00 - 13673 7
Украинец пытался провезти через границу крупную партию валюты (фото)Вчера, 16:30 - 1553 5
В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагаютВчера, 08:00 - 2677 13
Еще одна платежка на оплату коммуналки: украинцам планируют ввести новую обязательную к оплате услугуВчера, 17:00 - 2351 7
Хлеб в Украине подорожает - эксперт назвал цифруВчера, 07:41 - 1956 1
Декларации и подоходный налог: кто и что должен задекларировать в 2021-мВчера, 11:00 - 1724 7
Клиенты ПриватБанка будут проходить верификацию в два кликаВчера, 12:35 - 1653 1
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников StarlinkВчера, 17:10 - 82
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)Позавчера, 10:31 - 635
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 663
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 903
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1011