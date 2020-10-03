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Импорт медицинских масок в ЕС вырос на 1800%, основной поставщик - Китай

Импорт медицинских масок в ЕС вырос на 1800%, основной поставщик - Китай

Объем импорта медицинских масок для лица в страны Европейского союза с начала эпидемии коронавируса вырос на 1800%.

Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Если в первом полугодии 2019 года объем импорта составил 800 миллионов евро, то в первые шесть месяцев текущего года он вырос до 14 миллиардов евро.


Инфографика Евростата


Инфографика Евростата

“Как и следовало ожидать, государства-члены с большим населением импортировали больше масок, чем государства-члены с небольшим населением. Однако при рассмотрении импорта на душу населения между государствами-членами наблюдаются заметные различия”, – отмечают в Евростате.

В Люксембурге, где проводилась государственная политика распространения масок по всей стране, был высокий импорт масок на душу населения – 121 евро на человека. Бельгия, Германия и Франция были единственными странами, в которых импорт превышал 50 евро на человека.

В то же время, импорт был менее 10 евро на человека на Кипре, в Польше, Швеции, Хорватии, Греции и Болгарии.

В абсолютных цифрах больше всего за полгода на маски потратила Германия – 4,4 млрд евро. Далее следуют Франция – 3,4 млрд евро и Италия – 1,7 млрд евро. Меньше всего потратили Кипр – 7 млн ​​евро, Мальта – 9 млн евро и Эстония – 14 млн евро.

Китай был основным партнером ЕС по импорту масок для лица, поставив 92% масок в первом полугодии 2020 года, что на 30 процентных пунктов больше, чем в первом полугодии 2019 года.

За исключением Гонконга, остальные шесть партнеров ЕС по импорту потеряли долю рынка. В первом полугодии 2020 года только Вьетнам и Гонконг поставили более 1% от общего объема импорта масок ЕС.

На долю Соединенного Королевства, Турции и Туниса пришлось 0,7%.

По материалам Европейская правда
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