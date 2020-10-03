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Доходы бюджета: отставание от плана сокращается - эксперты

Доходы бюджета: отставание от плана сокращается - эксперты

Перевыполнение по доходам госбюджета в августе-сентябре 2020 года позволило сократить разрыв в недосборах поступлений, накопленных в течение первой половины года.

Об этом в Telegram-канале сообщает Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики.

“Если на конец июля разрыв между планом и фактом составлял 30,4 млрд грн, по результатам сентября накопленный объем недовыполнения сокращен до 11,8 млрд грн.

В том числе, 10 млрд грн, по результатам 9 месяцев, не хватает, чтобы выполнить весь план по доходам общего фонда бюджета”, – говорится в сообщении.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в сентябре госбюджет выполнен на 115%.

По данным Госказначейства по состоянию на 28 сентября 2020 года, за 8 месяцев государство не выполнило восьмую часть запланированных расходов, финансирование не началось по 25 бюджетным программам на 9,5 млрд грн.

По материалам Економічна Правда
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