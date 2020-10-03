Orange и Google выпустили смартфон за $30 для Африки (фото)

Французская телекоммуникационная компания Orange и Google выпустили смартфон, который будет доступен для широкого круга пользователей на африканском рынке.
Об этом сообщает Orange.
Как заявляет производитель, смартфон Sanza Toch с операционной системой Android (Go) поддерживает стандарт мобильной связи 4G и должен стоить около 30 долларов.
Диагональ экрана – 4 дюйма, память – 8 Гб, емкость аккумулятора – 1750 мА·ч.
Фото: mobilemarketing.fr
Французский оператор заявил, что выпуск Sanza Toch имеет целью способствовать демократизации доступа людей в Африке к мобильному интернету, особенно среди молодежи.
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