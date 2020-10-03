"Укрэнерго" получит 26 миллиардов убытков за следующие 4 года – Минфин

В 2020-2023 годах убытки НЭК “Укрэнерго” превысят 26 миллиардов гривен.

Об этом Министерство финансов пишет в отчете о фискальных рисках, который прилагается к проекту закона “О государственном бюджете на 2021 год”.

По расчетам Минфина, в 2020 году убытки НЭК превысят 15,1 млрд грн, в 2021 году – 3,5 млрд грн, в 2022 году – 4,6 млрд грн, а в 2023 году – 3,1 млрд грн.

Министерство финансов осуществляло моделирование по трем сценариям (базовый, стрессовый и оптимистичный). Независимо от рассмотренных в модели сценариев, в условиях действующих на рынке электроэнергии тарифов, которые не в полном объеме покрывают расходы, связанные с выполнением “Укрэнерго” специальных обязательств, в 2020 году ожидается убыточная деятельность компании.

Оптимистичный сценарий предполагает получение прибыли в 2021-2023 годах.

“Во время моделирования деятельности “Укрэнерго” по оптимистическому сценарию учтены ожидания компании относительно объемов и цен реализации продукции, которые позволят обеспечить прибыльную деятельность в 2021 – 2023 годах”, – отмечается в отчете.

По действующим условиям функционирования “Укрэнерго” на рынке электроэнергии в 2020 году, и по условиям базового и стрессового сценариев в 2021 – 2023 годах прогнозируется убыточная деятельность компании, что негативно отразится на объемах уплаты в государственный бюджет сумм соответствующих платежей.