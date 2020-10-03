На Prozorro можно будет учитывать стоимость жизненного цикла закупки

Минэкономики приняло приказ “Об утверждении Примерной методики определения стоимости жизненного цикла” (№1894). Документ предоставляет возможность заказчикам оценивать предложения поставщиков не только по цене, но и по стоимости жизненного цикла закупки — то есть по совокупным затратам на эксплуатацию.

До этого победу в электронной системе закупок Prozorro одерживал тот, кто предлагал самую низкую цену. Теперь заказчики смогут выбирать, по какому критерию они планируют провести тендер: исключительно по цене или же с учетом совокупных расходов на товар в течение периода его использования. То есть – с учетом стоимости жизненного цикла закупки. Методика является примерной и не является обязательной.

Life Cycle Costing является распространенным инструментом публичных закупок в Европейском Союзе. Поэтому Украина еще больше приблизила свои закупки к европейскому образцу, выполнив одно из требований гармонизации украинского законодательства в соответствии с директивами ЕС.

Критерий стоимости жизненного цикла можно будет применять в большом количестве закупок: от оборудования для атомных электростанций до компьютерной техники и лампочек. Таким образом, государство сможет экономить деньги в долговременном периоде.

Методика предлагает формулы для расчета стоимости жизненного цикла для различных категорий расходов, например: связанные с приобретением, пользованием, обслуживанием, утилизацией предмета закупки и защитой окружающей среды.

Последнее — очень важный шаг к сближению нашего закупочного законодательства с ЕС. Теперь в выборе офисной техники, химической продукции или, например, транспортных средств, у государственных структур есть возможность руководствоваться не только их стоимостью, но и воздействием на окружающую среду. В таком случае в формулу расчета стоимости жизненного цикла можно добавить коэффициент выброса CO2, сумму налогов и сборов за выбросы вредных веществ и другие показатели. А, например, покупая транспортное средство, заказчик сможет покупать именно ту модель и тип двигателя, которая среди прочего меньше влияет на окружающую среду, избегая при этом дискриминационных критериев в тендерной документации.

Инструмент жизненного цикла сейчас находится в разработке ІТ-команды ГП “Прозорро” и станет доступным в системе Prozorro в четвертом квартале 2020 года.