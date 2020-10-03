Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.

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В первую очередь вакцину должны получить медработники, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.

“Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах – членах COVAX – начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска”, – отметил он.

Хабихт сказал, что страны могут принимать собственное решение по группам риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.