Украина может получить вакцину от коронавируса во второй половине 2021 года, - ВОЗ

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт.
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В первую очередь вакцину должны получить медработники, пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями.
“Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах – членах COVAX – начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска”, – отметил он.
Хабихт сказал, что страны могут принимать собственное решение по группам риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.
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