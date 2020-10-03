Рожкова объяснила, почему получила от совета НБУ выговор, и рассказала об угрозах

Первый заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова объяснила решение совета регулятора объявить ей и замглавы Дмитрию Сологубу выговор и заявить о недоверии одним из интервью изданию KyivPost, которое они дали в конце сентября.
Параллельно она упомянула и одного из членов совета Виталия Шапрана, который внес это предложение в совет. Рожковой, в частности, объявили выговор за нарушение этики, но в ответ она обвинила в том же и Шапрана.
“Но поверьте, ничего крамольного, чтобы шло вразрез с “генеральной линией партии” [в интервью] не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со СМИ?! Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен НБУ”, – написала она в Facebook.
Очень примечательно, что Рожкова ни слова не упомянула о главе Нацбанка Кирилле Шевченко, с которым она сегодня пребывает в жестком противостоянии. Более того, по данным СМИ, Шевченко сам голосовал за объявление Рожковой выговора. Вместо этого она разместила портрет поэта Тараса Шевченко, обойдясь тонким намеком на его однофамильца-банкира. И на то, что за всей этой историей стоит именно он, глава НБУ.
О Шапране Рожкова отметила следующее: “Учитывая позицию отдельных членов совета НБУ в соцсетях, это о “высоких стандартах корпоративного управления”. Позволю себе процитировать господина Шапрана: “В грозных 90-х некоторых членов правления [НБУ] просто встретили бы в подъезде собственного дома“… Учитывая количество угроз, которые я получаю, слова этого защитника кодекса этики работника НБУ могут быть трактованы неоднозначно”.
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