Совет НБУ объявил о недоверии заместителям главы Нацбанка

2 октября 2020 состоялось заседание Совета НБУ, на котором был рассмотрен ряд организационных, финансовых и кадровых вопросов.
Об этом сообщила пресс-служба НБУ.
На основании и в пределах полномочий, определенных в пункте 19 части первой статьи 9 и статьи 69 Закона Украины “О Национальном банке Украины” Совет принял к сведению Отчет о результатах деятельности и проведения внутреннего аудита в структурных подразделениях Национального банка за I полугодие 2020 (далее – Отчет) и информацию Председателя Аудиторского комитета Рады.
Совет констатировал, что критических нарушений, которые могли бы негативно повлиять на выполнение основных функций НБУ, не обнаружено. Также отсутствуют существенные недостатки, которые ставят под сомнение достоверность и целостность финансовой отчетности.
Аудиторскими проверками, осуществленными в рамках сотрудничества с МВФ, подтверждена правильность расчета монетарных показателей НБУ «монетарная база», «чистые международные резервы», «чистые внутренние активы» на 01.01.2020, 01.04.2020 и на 01.07.2020.
В течение отчетного периода 2020 оценку эффективности внутреннего контроля – «Удовлетворительно» и «Достаточно» предоставлено 53 из 57 проверенных объектов аудита (т.е. 93%). По результатам внутреннего аудита оценку внутреннего контроля «Недостаточно» предоставлено 4 (или 7%) объектам аудита.
Результаты аудита также показали необходимость принятия дальнейших мер по своевременной минимизации рисков информационной безопасности при удаленной работе в НБУ.
Совет рекомендовал Правлению Национального банка:
Совет также рассмотрел ряд организационных и кадровых вопросов, в частности, за нарушение распорядительных актов НБУ, Кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований КЗоТ Украины, совет решил:
Во время заседания Совет подтвердил полномочия члена Совета Горбаля Василия Михайловича.
В заседании Совета приняли участие члены Совета, Правления Национального банка Украины и приглашенные лица.
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