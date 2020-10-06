По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитики

С начала 2020 года в мире закрылись 75 бирж для торговли криптовалютой. Это уже на 56% больше, чем за тот же период в 2019 году. За весь прошлый год закрылось 80 криптобирж. Некоторые из них разоблачили как мошенников, некоторые стали жертвами хакерских атак, а некоторые просто исчезли.
Об этом сообщили аналитики Cryptowisser, которые создали список под названием “Кладбище бирж криптовалют”.
Последней закрывшейся стала британская биржа Bitunio, которая добровольно прекратила работу 16 сентября. А первыми в 2020 году отключились сразу три площадки – DFlow, The PIT и WCX. Причем последнюю уличили в мошенничестве.
Специалисты Cryptowisser объяснили агентству РБК, что есть несколько причин закрытия бирж.
Конкуренция. В мире становится все больше децентрализованных платформ и сферы DeFi в целом, деривативных площадок и сервисов, на которых обращаются активы, не имеющие к криптовалюте отношения, но набирающие популярность.
Регулирование. В начале 2020 года заработала пятая директива ЕС, которая обязала криптокомпании верифицировать личности клиентов. Из-за этого, например, майнинг-пул SimpleCoin и игровая платформа Bitcoin Chopcoin объявили о прекращении работы, аргументировав это тем, что новые законы угрожают конфиденциальности пользователей.
Взломы и хакерские атаки. Требования властей к конкретной бирже. Добровольное желание владельцев.
“Нередко прекращение работы происходит в результате “загадочного исчезновения” руководства компаний”, – отмечают эксперты.
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