Клиенты ПриватБанка будут проходить верификацию в два клика

Клиенты государственного ПриватБанка могут проходить обязательную верификацию или актуализацию собственных данных в два клика через мобильное приложение «Дія».

Об этом сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, отметив, что банк активно поддерживает этот проект, который позволяет вместе строить Украину мечты – страну инновационных технологий.

«Представленная командой Министерства цифровой информации технология шеринга документов в обновленном приложении «Дія» позволяет свести верификацию клиентов к автоматической процедуре. Любой наш клиент может сформировать и передать банку электронный пакет документов с помощью этого приложения. Два клика. Ничего не нужно никуда нести», – заявил Петр Крумханзл.

Отныне для актуализации данных в ПриватБанке клиенту нужно только открыть документ в мобильном приложении и пролистать в сторону со штрихкодом.

После того как менеджер банка сканирует соответствующий код, «Дія» автоматически запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с электронной подписью и передает ее банку.

Также клиенты ПриватБанка с сегодняшнего дня могут предъявлять цифровой паспорт вместо оригинала. Сотрудник банка верифицирует документ с мобильного приложения через QR-код.

Справка Finance.ua: