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В Украине завершилась ликвидация еще двух банков

В Украине завершилась ликвидация еще двух банков

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) почти одновременно завершил ликвидацию двух банков. Речь идет о Кредитпромбанке и “Хрещатике”. Информацию в госреестр внесли 1 и 2 октября соответственно. Общая сума возмещения вкладчикам составляет 7,6 млн грн.

Об этом свидетельствует информация на сайте ФГВФЛ.

В фонде отмечают, что в соответствии с законодательством требования кредиторов к банкам считаются погашенными. Таким образом, полномочия ФГВФЛ как ликвидатора прекращены.

При этом в фонде подчеркнули, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчикам клиенты “Хрещатика” получили 2,7 млрд грн.

Стоит отметить, что НБУ отнес этот банк к категории неплатежеспособных 5 апреля 2016 года, а 2 июня того же года принял решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации.

Однако клиенты не согласились с этими решениями. Осенью 2016 года два человека обратились в суд с требованием признать противоправной бездеятельность НБУ относительно безопасности хранения средств клиентов и кредиторов на счетах. 28 февраля 2017 года Окружной админсуд Киева удовлетворил требования истцов.

Соответствующее решение в дальнейшем подтвердил Киевский апелляционный админсуд и Высший админсуд Украины. 28 марта Шестой апелляционный админсуд оставил без удовлетворения жалобу НБУ и ФГВФЛ на решение от 27 декабря 2018 года об отмене ликвидации “Хрещатика”.

При этом в мае 2019 года Верховный суд возобновил юридический факт неплатежеспособности банка. 21 июня 2019-го ФГВФЛ опять начал процедуру возмещения средств вкладчикам.

Что касается Кредитпромбанка, в марте 2015-го правление НБУ приняло решение об отнесении учреждения к категории неплатежеспособных. В процессе ликвидации ФГВФЛ возместил вкладчикам 4,9 млн грн.

Напомним, в октябре 2020-го Хозяйственный суд Донецкой области утвердил отчет ликвидатора банка “Базис” и ликвидировал это юридическое лицо. Данный банк связывают с семьей и партнерами нынешнего главы МВД Арсена Авакова. Суд своим постановлением признал “Базис” банкротом еще 1 марта 2018 года.

По материалам УБР
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