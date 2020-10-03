В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагают

В Верховной Раде решили снова взяться за владельцев автомобилей с европейскими номерами.
Недавно был зарегистрирован законопроект №4172. Он имеет целью освобождение от акциза и НДС импорта автомобилей для льготных категорий граждан и легализацию “еврономеров”, которые были ввезены на территорию Украины до 1 сентября 2020 года.
Предусмотренное соответствующим пунктом освобождение от налогообложения не применяется за ввоз на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования, если они:
Если закон будет принят и вступит в силу, то стоимость автомобилей для льготных категорий граждан (лиц с инвалидностью, УБД и многодетных семей) будет почти такой же, как в европейских странах. Кроме того, владельцы “еврономеров” смогут их легализовать без значительных финансовых затрат.
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