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В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагают

В Верховной Раде снова взялись за владельцев "еврономеров": что предлагают

В Верховной Раде решили снова взяться за владельцев автомобилей с европейскими номерами.

Недавно был зарегистрирован законопроект №4172. Он имеет целью освобождение от акциза и НДС импорта автомобилей для льготных категорий граждан и легализацию “еврономеров”, которые были ввезены на территорию Украины до 1 сентября 2020 года.

Предусмотренное соответствующим пунктом освобождение от налогообложения не применяется за ввоз на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта транспортных средств личного пользования, если они:

  • изготовлены до 1 января 1992 года;
  • имеют стоимость свыше 100 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января 2020 года;
  • если лица воспользовались освобождением от уплаты акцизного налога в соответствии с этим пунктом в течение 5 лет.

Если закон будет принят и вступит в силу, то стоимость автомобилей для льготных категорий граждан (лиц с инвалидностью, УБД и многодетных семей) будет почти такой же, как в европейских странах. Кроме того, владельцы “еврономеров” смогут их легализовать без значительных финансовых затрат.

Справка Finanace.ua:

  • Из-за возможного пересмотра механизма расчета акциза и ввозной пошлины на автомобили в Украине могут резко подорожать новые и снизиться в цене старые автомобили.

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По материалам ТСН
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