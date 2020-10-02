УЗ и Visa хотят запустить бесконтактную оплату в электричках и создать "лаунж-зоны" на вокзалах

“Укрзализныця” и международная платежная система Visa планируют запустить “пилот” безналичной оплаты проезда в электричках, разработать чат-бот для продажи билетов и создать “лаунж-зоны” на ключевых вокзалах.
Об этом шла речь во время рабочей встречи представителей “Укрзализныци” и “Виза Украина”, которая состоялась 2 октября в Киеве.
Для реализации пилота выбрали два популярных направления Киев – Фастов и Киев – Святошин. На ряде станций, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируется распространять и на других пригородных направлениях.
“Наши партнеры из VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно картой или даже телефоном и не стоять в очередях к билетной кассе.
Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему “зайцев”, – рассказал директор филиала “Пассажирская компания” Александр Перцовский.
В УЗ также рассчитывают, что у пассажиров уже в течение нескольких месяцев появится возможность в различных мобильных мессенджерах узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги.
Третье направление сотрудничества по созданию так называемых лаунж-зон на ключевых вокзалах, как отметили участники встречи, для реализации потребует значительно больше времени и финансово-технических ресурсов, по сравнению с другими проектами.
“К сожалению, не все так просто, IT-инфраструктура железной дороги сейчас довольно запутана и имеет много устаревших систем. Нужно разобраться, как с ними можно совместить новейшие платежные сервисы. Но мы хотим двигаться быстро. Благодарны за сотрудничество нашим партнерам VISA и надеемся, что наша коллаборация будет иметь положительный эффект для двух компаний”, – прокомментировал Перцовский.
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