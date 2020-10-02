Наблюдательный совет "Ощадбанка" назначил председателем правления Сергея Наумова

2 октября наблюдательный совет Ощадбанка на своем заседании принял два решения: о прекращении со 2 ноября 2020 года полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова. Таким образом, завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя Ощадбанка, который состоялся ранее в этом году.

Об этом пишет пресс-служба банка.

Как отмечается в сообщении, начиная с даты принятия решения, начинается План передачи управления новому руководителю Ощадбанка, который продлится 30 дней. Цель этого процесса – сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.

Процесс смены председателя правления никоим образом не отразится на работе финансового учреждения: банк будет работать в обычном режиме. Наумов приступит к исполнению обязанностей 3 ноября 2020 года.

Напомним, Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 года.



Фото: fakty.com.ua

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины согласовал кандидатуру Сергея Наумова на должность председателя правления государственного Ощадбанка.

Решение было принято 22 сентября 2020 года по результатам рассмотрения пакета документов и собеседования, проведенного правлением НБУ .