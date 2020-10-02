Наблюдательный совет "Ощадбанка" назначил председателем правления Сергея Наумова

2 октября наблюдательный совет Ощадбанка на своем заседании принял два решения: о прекращении со 2 ноября 2020 года полномочий действующего председателя правления Андрея Пышного и о назначении с 3 ноября 2020 года на эту должность Сергея Наумова. Таким образом, завершена имплементация результатов открытого конкурса на должность руководителя Ощадбанка, который состоялся ранее в этом году.
Об этом пишет пресс-служба банка.
Как отмечается в сообщении, начиная с даты принятия решения, начинается План передачи управления новому руководителю Ощадбанка, который продлится 30 дней. Цель этого процесса – сохранение управляемости финансовым институтом с постепенной передачей полномочий новому председателю правления.
Процесс смены председателя правления никоим образом не отразится на работе финансового учреждения: банк будет работать в обычном режиме. Наумов приступит к исполнению обязанностей 3 ноября 2020 года.
Напомним, Андрей Пышный возглавлял Ощадбанк 6,5 года.
Фото: fakty.com.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Шмыгаль: государство через 15 лет не сможет выплачивать пенсии6 ч. назад - 1983 20
Зеленский подписал указ для привлечения в Украину белорусских ІТ-специалистов6 ч. назад - 878 11
Стало известно, сколько киевляне заработали за лето на собственных солнечных электростанцияхВчера, 14:20 - 3594 5
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 12624 3
В Киеве за неделю составили более полусотни протоколов за нарушение заведениями карантина11 ч. назад - 335 2
Новые пенсии испытают на отдельных гражданах - эксперт о планах КабминаВчера, 21:10 - 12624 3
Названы города мира с самой переоцененной недвижимостьюВчера, 19:19 - 10541
В Сети появилась фейковая страница Приват245 ч. назад - 9108 1
Из старого автобуса ПАЗ сделали автодом (фото)11 ч. назад - 3857
Будет ли 30? Прогноз по курсу на октябрь7 ч. назад - 2556
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)7 ч. назад - 178
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходыПозавчера, 10:11 - 441
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 690
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 857
Tesla продемонстрировала возможности своего мощнейшего электрокара (видео)28.09.2020, 11:24 - 1762