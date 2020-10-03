Госпродпотребслужба готовит онлайн-платформу для жалоб потребителей

В государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации. В частности, речь идет о разработке онлайн-платформы для подачи и отслеживания жалоб потребителей.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Среди других проектов – оцифровка электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизация фитосанитарных услуг и процессов.
“Разработка онлайн-платформы для подачи и отслеживания жалоб потребителей. Этот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию по их рассмотрению, а Госпродпотребслужбе – оцифровать и значительно повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей”, – указано в сообщении.
Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями бизнеса заявил, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. В то же время в Украине появится новый отдельный санитарно-эпидемический орган.
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