Госпродпотребслужба готовит онлайн-платформу для жалоб потребителей

В государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей готовятся четыре масштабных проекта по цифровизации. В частности, речь идет о разработке онлайн-платформы для подачи и отслеживания жалоб потребителей.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Среди других проектов – оцифровка электронного реестра мощностей операторов рынка, введение электронных ветеринарных сертификатов, цифровизация фитосанитарных услуг и процессов.

“Разработка онлайн-платформы для подачи и отслеживания жалоб потребителей. Этот инструмент позволит потребителям оперативно подавать обращения и получать информацию по их рассмотрению, а Госпродпотребслужбе – оцифровать и значительно повысить эффективность процессов работы с обращениями и жалобами потребителей”, – указано в сообщении.

Напомним, в конце августа премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с представителями бизнеса заявил, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. В то же время в Украине появится новый отдельный санитарно-эпидемический орган.