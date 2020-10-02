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Евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикам

Евродепутаты пригрозили отменой безвиза украинским олигархам и политикам

Из-за проблем в борьбе с коррупцией в Украине некоторым олигархам и политикам может грозить отмена безвизового режима с Евросоюзом. Об этом говорится в открытом письме, адресованном главе фракции “Слуга народа” Давиду Арахамии, которое подписали евродепутаты Виола фон Крамон, Михаэль Галер и Раса Юкневичене.

Обращение опубликовано на сайте Виолы фон Крамон.

В письме говорится, что в первые дни назначенное уже при президенте Владимире Зеленском правительство еще “вселяло надежду”.

“Сам президент предрекал “Украину своей мечты”, где “учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники – реальные тюремные сроки”. Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия”, – говорится в обращении.

Евродепутаты отмечают, что некоторые “слуги народа” распространяют кремлевскую дезинформацию, нападая на Национальный банк, НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

“Те же члены не чураются дружить с олигархами и “неприкасаемыми” или публично выступать за разрыв связей с ЕС”, – пишут они.

Также они раскритиковали падение уровня восприятия коррупции в Украине до отметки 2017 года, свертывание реформ, избрание главы САП комиссией, члены которой не имеют антикоррупционного опыта, репутации и высоких моральных качеств и общественного авторитета. В обращении говорится, что генпрокурор Ирина Венедиктова блокирует обвинения в делах коррумпированных судей и по делу министра здравоохранения Максима Степанова за якобы полученный откат в разгар пандемии, а также по скандальному делу о продаже государственных должностей, которые “пылятся на столе прокурора”.

“Что касается безвизового режима, это ни в коем случае не намерение со стороны ЕС отменить это большое достижение для граждан Украины и граждан ЕС. Но все же мы оставляем за собой право выносить конкретный отказ в таких свободах отдельным олигархам, включая политиков, которые злоупотребляют этим правом ради своей незаконной деятельности”, – говорится в письме.

По материалам РБК-Украина
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