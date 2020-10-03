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Компания Коломойского сменила регистрацию 473 автозаправок

Компания Коломойского сменила регистрацию 473 автозаправок

В январе-августе 2020 года группа “Приват” Игоря Коломойского и партнеров провела очередную ротацию юридических лиц, управляющих ее сетью автозаправочных станций.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr, составившее перечень юрлиц сети.

Указано, что перерегистрация коснулась 473 автозаправок “Привата” в 12 областях. В частности, 21 “старая” компания была заменена на 21 “новую”, которые были созданы преимущественно в 2020 году.

Как отмечается, попавшие под ротацию компании управляли АЗС под брендами “Авиас”, ANP, Sentosa и прочие.

При этом больше всего станций перерегистрировано в Днепропетровской области, где группе принадлежит свыше половины всех легальных АЗС. В этом регионе 8 компаний передали новым восьми юрлицам 134 станции.

Известно, что это — второй в 2020 году случай ротации операторов консолидированной сети АЗС “Привата”. В январе-феврале 2020 года группа сменила операторов 129 АЗС в пяти областях.

По материалам Дело
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