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Раде рекомендуют смягчить пожизненный срок

Раде рекомендуют смягчить пожизненный срок

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует парламенту заменить пожизненное заключение на более мягкое наказание. Соответствующий законопроект №4049 рекомендуют принять за основу.

Об этом сообщает информационное управление Аппарата Рады.

“Комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять законопроект №4049 за основу с предложениями комитета”, – отмечено в сообщении.

В проекте предусмотрен механизм смягчения пожизненного наказания. Его можно применить после того, как лицо, которое было приговорено к пожизненному лишению свободы, отбыло его не менее 10 лет. Потом гражданин получит право по соответствующей процедуре, на основании выводов и анализа личности, обратиться по поводу замены пожизненного лишения свободы срочным наказанием со сроком на 15 лет минимум.

“То есть приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет – 10 до момента обращения и 15 лет после момента обращения”, – обращают внимание в комитете.

Кроме того, законопроект убирает такую санкцию как “административный арест” и предлагает сократить срок рассмотрения апелляции на такую санкцию.

Члены комитета подчеркнули, что для таких изменений не время. Они предлагают не поддерживать эту норму в документе.

По материалам РБК-Украина
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